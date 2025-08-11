Mahmud Abbas ve Muhammed bin Selman, Filistin'deki Gelişmeleri Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan telefon görüşmesinde, Filistin'deki son gelişmeleri ve uluslararası barış konferansı hazırlıklarını ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistin'deki son gelişmeler ve Filistin davası ile halkının karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırıldı.

Abbas, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına ve Filistin halkının meşru haklarına yönelik sabit ve destekleyici tutumundan dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, 22 Eylül'de New York'ta düzenlenecek Uluslararası Barış Konferansı'na yönelik hazırlıklar ve Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısını artırma çabaları da konuşuldu.

Abbas, söz konusu adımların, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanma ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca iki taraf arasında ortak koordinasyonun sürdürülmesi, ortak ilgi alanındaki konulara hizmet edecek adımların atılması ve Filistin halkıyla uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti

Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.