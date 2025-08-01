Mahmud Abbas ve Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Gazze'yi Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Gazze Şeridi'ndeki felaket boyutundaki insani durum ve Batı Şeria'daki devam eden İsrail ihlalleri başta olmak üzere Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ile Wadephul, Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Abbas, Alman Bakan Wadephul'a İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan sıkıntıların boyutunu ve Filistin halkını hedef alan sistematik aç bırakma politikasına ilişkin bilgi verdi.

Batı Şeria'daki İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarına da dikkati çeken Abbas, acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının en öncelikli mesele olduğunu vurguladı.

Abbas ayrıca kıtlığın sona erdirilmesi için insani yardımların derhal ulaştırılması, Filistinli ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi çerçevesinde, Arap ve uluslararası destekle Filistin'in Gazze'de tam anlamıyla sorumluluk üstlenmesinin gerektiğini aktardı.

Yerleşim faaliyetlerinin ve ilhak girişimlerinin durdurulması, alıkonulan vergi gelirlerinin kendilerine verilmesi çağrısı yapan Abbas, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüme bağlı olduklarını kaydetti.

Filistin yönetiminin genel seçimler yapmaya hazır olduğunu belirten Abbas, ancak bu seçimlerin, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün program ve taahhütlerine, uluslararası meşruiyete, tek devlet, tek hukuk, tek meşru silah ilkesine uymayan güçleri ve kişileri" kapsamayacağına işaret etti.

Filistin Devlet Başkanı, "Gazze Şeridi'ni de kapsayan silahsız bir Filistin devleti istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abbas, Alman Bakan'ın, iki devletli çözüme ve Filistin devlet kurumlarının inşasına destek verdiği, ayrıca Filistin yönetimi altında Filistin topraklarının birliğini savunduğu açıklamalarını takdir etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, erken saatlerde Ramallah'ın doğusundaki Tayyibe beldesini ziyaret ederek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivillere yönelik tekrar eden saldırılarının yol açtığı tahribatı yerinde incelemişti.