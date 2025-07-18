Mahmud Abbas'tan Kutsal Aile Kilisesi'ne Yönelik Saldırıya Kınama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesine (Latin Manastırı) yönelik saldırısını kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün İsrail saldırısına maruz kalan kilisenin papazı Gabriel Romanelli ile telefon görüşmesi yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Müslümanların ve Hristiyanların mabetlerine yönelik saldırıları kınayan Abbas, "Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırı, Filistinli Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına karşı saldırılar silsilesinin tehlikeli boyutunu gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kilisenin maruz kaldığı saldırının ayrıca İsrail'in Gazze'de mabetlere ve sivillere yönelik saldırgan politikasını da yeniden gözler önüne serdiğine işaret eden Abbas, İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak bu saldırıları sürdürdüğüne dikkati çekti.

Uluslararası toplumdan ve arabulucu ülkelerden Gazze'de ateşkes ve esir takasını bir an önce sağlamaları çağrısında bulunan Abbas, İsrail'in sıkı ablukasıyla açlık krizine sürüklenen Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına imkan sağlanması talebini tekrarladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de saldırıya tepki göstermiş ve "İsrail'in aylardır sivil halka karşı sürdürdüğü saldırılar kabul edilemez." değerlendirmesini yapmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 3 kişi ölmüş, en az 10 kişi yaralanmıştı.