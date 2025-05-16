Mahmud Abbas'tan İsrail'e Sert Eleştiri: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Bir Parçasıdır

Mahmud Abbas'tan İsrail'e Sert Eleştiri: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Bir Parçasıdır
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve İsrail'in soykırımına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası ve İsrail'in işlediği soykırımın sona ermesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, 34. Arap Birliği Zirvesi kapsamında geldiği Irak'ta, Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ile bir araya geldi.

İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın ele alındığı görüşmede Abbas, "Şuan önceliğimiz soykırımın durması, gıda, su, ilaç ve yakıt gibi acil insani yardımların Gazze'ye girmesi, İsrail'in oradan tamamen çekilmesi ve Filistin devletinin yeniden yapılanma dahil, oradaki tüm sorumluluklarını üstlenmesidir. Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve diğer Filistin topraklarında olduğu gibi devletin, Gazze üzerinde de siyasi ve hukuki yetkisi vardır." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının sona ermesi, yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve Filistin topraklarını ilhak etme girişimlerinin de durdurulması çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı'nın, Arap Birliği Zirvesinde konuşma yapması ve zirveye katılan liderlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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