Mahmud Abbas'tan Hamas'a Silah Teslimi Çağrısı

RAMALLAH, 14 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'a silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etme çağrısı yaptı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile pazar günü bir araya geldi.

"Savaş sonrası dönemde Gazze'nin yönetimi Hamas'ta olmayacak" diyen Abbas, Gazze Şeridi'nde uygulanabilir tek geçerli çözümün, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistin Devleti'nin, Arap dünyasının desteği ve uluslararası destekle sorumluluklarını üstlenecek şekilde güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Toplantıda Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'nde devam eden savaşla ilgili siyasi ve insani gelişmeler ele alındı.

Abbas, acilen ateşkes sağlanması, tüm rehine ve tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim yerlerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere İsrail'in tek taraflı önlemlerini kınayan Abbas, Filistin topraklarının ilhak edilmesine yönelik her türlü girişime ve İslam dini ve Hristiyanlık'ta kutsal sayılan mekanlara yönelik tekrarlanan saldırılara tepki gösterdi.

Uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayalı iki devletli çözümü uygulamak üzere siyasi bir süreç başlatılması çağrısında da bulunan Abbas, bu amaçla New York'ta uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini önerdi.