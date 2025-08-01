Mahmud Abbas: Portekiz'in Filistin'i Tanıma İsteği Cesur Bir Adım

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Portekiz'in Filistin devletini tanıma niyetini, "iki devletli çözümü ve barışı destekleyen" olumlu ve cesur bir adım olarak nitelendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Portekiz'in "cesur ve olumlu adımını" takdir ettiklerini dile getirdi.

Abbas, söz konusu adımın, iki devletli çözüm sürecini pekiştirdiğini, barışın tesisini desteklediğini ve "Filistin halkının acılarının artık son bulması gerektiği" konusunda uluslararası toplumda oluşan mutabakatı yansıttığını aktardı.

Abbas, Filistin'i henüz tanımamış ülkelere de "barışı destekleyen böyle ciddi adımlar atma" çağrısı yaptı.

Portekiz 31 Temmuz'da, eylül ayında Filistin devletini tanıma niyetinde olduğunu duyurmuştu.

Daha önce de Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını açıklamıştı.