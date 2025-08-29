Mahmud Abbas: Lübnan'daki Tüm Silahlar Devletin Kontrolünde Olmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan'daki tüm silahların yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Lübnan ordusunun ülkedeki Filistin mülteci kamplarında silahların toplanması kapsamında 3. aşamayı gerçekleştirmesinin ardından yapıldı.

Görüşmede, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygının önemine işaret eden Abbas, "Filistin halkı, vatanlarına dönünceye kadar Lübnan'da geçici misafirdir." dedi.

Abbas, mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini, bunun dönüş haklarını ve ulusal kimliklerini etkilememesi gerektiğini de vurguladı.

Abbas, "Lübnan'da silah yalnızca devletin elinde olmalı." ifadesini kullandı.

Başbakan Selam ise Abbas'ın Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği katkıyı takdir ederek, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ait kamplardaki silahların Lübnan ordusuna teslim edilmesini önemli bir adım olarak niteledi.

Lübnan ordusu, 28 Ağustos'ta da Sur'daki Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali adlı Filistin mülteci kamplarından silahları teslim almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan'ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.