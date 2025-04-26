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Mahmud Abbas, Hüseyin eş-Şeyh'i Devlet Başkanı Yardımcılığına Seçiyor

Mahmud Abbas, Hüseyin eş-Şeyh'i Devlet Başkanı Yardımcılığına Seçiyor
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'i Devlet Başkanı Yardımcısı olarak seçecek. Bu karar, FKÖ Merkez Konseyi'nin son toplantısında alınmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Devlet Başkanı Yardımcılığı görevi için Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'i seçeceği bildirildi.

FKÖ İcra Komitesi Üyesi Ahmed Mecdellani, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mecdellani, "Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta yapılması planlanan İcra Komitesi toplantısında, Hüseyin el-Şeyh'in İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Yardımcısı olarak seçildiğini duyuracak." dedi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Başkan Yardımcılığı makamı kurulması kararı, FKÖ Merkez Konseyi tarafından dün yapılan toplantıdaki oylama sonucu alındı. Oylamada, çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan 172 üyeden 170'i evet oyu verdi.

Hüseyin eş-Şeyh, daha önce FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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