Mahmud Abbas, Gazze İçin Uluslararası İstikrar Gücü Önerdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve orada Filistin güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemek üzere Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulması için ortaklarla çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Abbas, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'da Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, ateşkes sonrası Gazze için belirlenen yol haritasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Filistin yönetiminin reformunu ele aldı.

"Dost ülke" olarak tanımladığı Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından bu ülkeye yaptığı ilk resmi ziyaretin "tarihi" olduğunu vurgulayan Abbas, ülkelerinin tanınması hususunda uluslararası arenada gösterdiği "çaba ve liderlikten" dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkür etti.

Abbas, Gazze konusunda iki devletli çözüm vurgusu yaparak, "Filistin Devleti ve İsrail devletinin yan yana barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasını istediğimizi yineliyorum." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve meşru Filistin güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemek üzere bir Uluslararası İstikrar Gücü kurulmasını sağlamak için tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ateşkes sonrası Gazze'yi yönetecek geçici teknik bir yönetimin kurulmasına ilişkin Mısır'la birlikte çalışmaların sürdüğünü aktaran Abbas, ilk olarak "Gazze'nin bağımsız ulusal uzmanlardan oluşan meşru Filistin yönetiminin denetiminde faaliyet göstermesi, daha sonra tek devlet, tek hükümet ilkesi temelinde Batı Şeria ve Gazze Şeridi yönetimlerinin birleştirilmesi yönünde" bir mutabakatın olduğunu dile getirdi.

"Filistin güvenlik güçlerinin Gazze'ye konuşlandırılması konusunda ilerleme kat edildi"

Abbas, Filistin güvenlik güçlerinin Gazze'ye konuşlandırılması konusunda da ilerleme kat edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz tamamen hazır durumda. Uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde Mısır ve Ürdün'de eğitim programlarından geçtiler. Konuşlanma planı, güvenlik ihtiyaçlarına göre kademeli olarak personel artırımıyla uygulanacak. Tüm güçler, meşru Filistin güvenlik makamlarının komutası altında olacak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde müzakeresi süren Uluslararası İstikrar Gücü ile koordineli şekilde çalışacak. Amacımız, Gazze'nin tam Filistin egemenliği altında silahlı grupların ve devlet dışı silahların bulunmadığı bir barış ve güvenlik bölgesi haline gelmesidir."

Abbas, Hamas'ın silahsızlandırılması için "uluslararası arabulucular ve ortakların desteğiyle bir Filistin içi anlaşma yapılması gerektiğini" ifade ederek, Hamas'ın Gazze yönetiminde yer almayacağını net bir dille yineledi.

Filistin yönetiminin taahhüt ettiği reformları hayata geçirme konusunda adımlar attığına işaret eden Abbas, sosyo-ekonomik kriterlere dayalı yeni bir sosyal yardım sistemi kurulduğunu, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğinde kapsamlı bir eğitim müfredatı reformu başlattıklarını duyurdu.