Mahmud Abbas: Gazze'deki Ateşkes Anlaşması Filistin'in Egemenliğini Güçlendirecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu ve bölgenin "egemenliğinin" Filistin devletine ait olduğunu vurguladı.

Filistin resmi resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, Mısır'daki müzakereler sonucu Gazze'deki saldırıların sonlanmasını, İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini, esirlerin salıverilmesini ve insani yardımların bölgeye girmesini içeren anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bu çabaların, İsrail işgaline son verecek, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak kalıcı bir siyasi çözümle sonlanmasını ümit ettiğini ifade eden Abbas, ABD Başkanı Trump'ı ve tüm arabulucuları anlaşmaya varılması için harcadığı çabalardan ötürü takdir etti.

Abbas, Filistin'in, uluslararası hukuka uygun olarak istikrarın sağlanması ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması ve bu çabaların başarıyla sonuçlanması için ilgili müttefikler ve arabulucularla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Tarafların anlaşmanın uygulanması konusunda taahhütte bulunması gerekir

Tüm tarafların anlaşmanın derhal uygulanması, tüm esirlerin salıverilmesi, Birleşmiş Milletler aracılığıyla acil insani yardım girişine izin verilmesi, yerinden edilme veya ilhakın önlenmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konusunda taahhütte bulunması gerektiğini belirten Abbas, Gazze Şeridi üzerindeki egemenliğin Filistin devletine ait olduğunu vurguladı.

Abbas, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki bağlantının; tek bir sistem ve hukuk çerçevesinde Arap dünyası ve uluslararası camianın desteğiyle Filistin yasaları ve hükümet kurumları, Filistin idari komitesi ve birleşik Filistin güvenlik güçleri aracılığıyla sağlanması gerektiğini tekrarladı.