Mahmud Abbas: Gazze'de Derhal Ateşkes Sağlanmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaklaşık 23 aydır İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, Filistin Devleti'nin uluslararası destekle Gazze'nin yönetimini devralmasının önemine dikkat çekti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre Abbas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas, görüşmede, "uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi'nin uygulanması için Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının önemini" dile getirdi.

Ayrıca, "(Gazze Şeridi'nde) derhal ateşkes sağlanmasının, kıtlık, yerinden edilme ve ölümleri önlemek için insani yardımların ulaştırılmasının ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin öncelikli olduğunu" vurguladı.

Abbas, Filistin Devleti'nin, 2007 ortalarından bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'deki tüm sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Yahudi yerleşim faaliyetleri ile işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği yerleşimci terörizminin acilen durdurulması talebini dile getiren Abbas, alıkonulan Filistin fonlarının (gümrük gelirleri) serbest bırakılması ve Filistin'deki Hıristiyan ile İslami kutsal mekanlara yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlatarak, "iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda barışın sağlanmasını ve İsrail ile güvenlik, barış ve istikrar içinde yan yana yaşayan bir Filistin devletinin kurulmasını destekleme" taahhüdünü dile getirdi.

Sanchez ayrıca, "iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası çabaların sürdürülmesinin ve Filistin Devleti'nin tanınması yönünde desteğin artırılmasının önemini" yineledi.

Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok Batılı ülke, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamış, bu durum İsrail'in tepkisini çekmişti.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonu durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda şimdiye kadar 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 835 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 124'ü çocuk olmak üzere 332 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'ya yönelik askeri operasyonlarını da sürdürüyor. Filistin kaynaklarına göre bu saldırılarda en az 1016 Filistinli öldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.