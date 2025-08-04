Mahmud Abbas, Avustralya Başbakanı ile Filistin Sorununu Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ve İsrail'in ihlallerini ele aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Avustralya Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes ile İsrail'in aç bırakma politikasının sona erdirilmesi için insani yardımların hızla ulaştırılmasının öncelikle sağlanması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin önemine vurgu yapan Abbas, Gazze'nin sorumluluğunu Filistin yönetiminin üstlenmesi ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesinin ve ilhak girişimlerinin durdurulması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünün sona erdirilmesini isteyen Abbas, Filistin yönetimine ait İsrail'in el koyduğu fonların serbest bırakılması ve İslam ile Hristiyan kutsallarına yönelik saldırıların önüne geçilmesi gerekliliğini vurguladı.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin konulu konferansın sonuçlarını aktaran Abbas, bu sonuçların 9-22 Eylül tarihlerinde yapılacak genel kuruluna taşınmasının önemine değindi.

Abbas, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere tanıma çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı, Albanese'ye ülkesinin Filistin davasına yönelik siyasi duruşu ve ekonomik destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Albanese, hükümetinin Filistin devletini tanıması durumunda ABD ile ilişkilerinin karmaşık hale gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Biz egemen bir ulusuz. Avustralya, kararlarını egemen bir ulus olarak almaktadır." demişti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze'de uluslararası yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (yaklaşık 13 milyon dolar) destek sağlanacağı belirtilmişti.

New York'ta geçen ay düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansın bildirgesinde Filistin devletinin tanınması ve Filistin'in BM'deki gözlemci devlet statüsünün yerine tam üyelik verilmesi çağrısı yapılmıştı.