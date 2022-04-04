Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat

ANTALYA (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde o dönem 9 yaşında olan torunu Y.S.'ye 15 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan H.S. (58), itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nde 'yeterli delil yok' gerekçesiyle beraat etti.

Çivril'de geçen yıl haziran ayında Y.S., annesi Ö.S.'ye, bağ evinde dedesi H.S.'nin 15 gün boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kızının anlattıklarının ses kaydını alan Ö.S., 25 Haziran günü şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.S, tutuklanarak cezaevine evine gönderildi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan Y.S., dedesinin kendisine istismarda bulunduğunu, bunu yaparken de 'Kimseye söyleme aramızda' dediğini anlattı.

İfadelerin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan 6'ncı Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair iddialar ve ifadelerin, sanığın mahkumiyetini gerektirecek ölçüde somut ve yeterli delil bulunmadığından yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına ve H.S'nin beraatine ve tahliyesine oy çokluğuyla karar verdi. Söz konusu karara karşı oy veren üyenin, çocuğun istismarı ayrıntılarıyla anlattığı ve çelişki olmadığını düşünerek beraat kararına karşıt oy verdiği belirtildi. İstinafın verdiği beraat kararının ardından Y.S'nin avukatları Yargıtay'a itiraz dilekçesi yazdı.