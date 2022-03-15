MAHKEMEDEN CEMEVİ KARARI: ELEKTRİK BORCU YOK

ANADOLU 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, cemevinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili davada, kararını açıkladı. Mahkeme, 'ticarethane hükümlerine' göre fatura gönderilen cemevinin borcu olmadığına karar verdi.

Kadıköy'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'nin elektrik faturası 'ticarethane' statüsünde kesildi. Cemevi borcunu ödeyemeyince İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından elektriği kesildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği avukatları Nazım Karslı ve Hasan Cem Yılmaz, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye dava açtı. Dava dilekçesinde cemevlerinin alevi inancının yol ve erkanına göre hizmet vermek üzere olduğu belirtildi. Alevi yurttaşların cemevlerinde ibadetlerini yapmakta olduğu vurgulanan dava dilekçesinde, Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kadıköy Şubesi'nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin faturasını 'ticarethane hükümlerine' göre düzenlediğini ve elektrik borcunu ödeyemeyen cemevinin elektriğini kestiği kaydedildi. Cemevinin morgunda bulunan cenazelerin bu nedenle kokma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan dilekçede, söz konusu davalı şirketin ilamsız bir şekilde icra takibi başlattığı da belirtildi.

SANAYİ KURULUŞUYMUŞ GİBİ ELEKTRİK TARİFESİ UYGULANDI

BORCU OLMADIĞININ TESPİTİNE YER VERİLMESİ İSTENDİ

MAHKEME CEMEVİNİN BORCU OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacı avukatı Nazım Karslı katılırken davalı şirketin avukatı katılmadı. Avukat Karslı, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek davanın kabul edilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi'nin İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye borçlu olmadığına karar verdi. Mahkeme, davacının tazminat talebini ise yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel