Haberler

Mahkeme, Melike Hanım Apartmanı Davasında Sanığın Tahliye Talebini Reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a verilen 12 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun buldu ve tahliye talebini reddetti. Dava, apartman yıkımında 49 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu açılmıştı.

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Melike Hanım Apartmanı davasında, statik proje müellifi ve fenni mesul Sıtkı Okumuş'a verilen 12 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun buldu ve tahliye talebini reddetti.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.

Binanın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş ile arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Sıtkı Okumuş'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Duruşmada arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu ise beraat etti.

"Yerel mahkemenin kararı hukuka uygundur"

Sanık avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesindeki yargılamayı usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, yargılama sürecindeki usüli işlemlerin kanuna uygun olarak yapılmış olmasına; aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak değerlendirilmiş olmasına; delillerin hukuki ve kanuni çerçevede tartışılmış ve vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırılmış olmasına; mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine; eylemlerin isabetli şekilde nitelendirilmiş ve değerlendirilmiş olmasına; hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye; cezaların kanuni bağlamda uygulanmış olmasına; kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmamasına; delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmamasına; ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olmasına, oluşa ve incelenen dosya kapsamına göre; CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince sanık müdafiinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir."

Mahkeme, sanığa yüklenen suçun niteliği, sanığın kusurunun ağırlığı, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre ve infazda geçireceği süre göz önünde bulundurularak, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verdi. İlk derece mahkemesince gerekçesi gösterilerek hükümle birlikte verilen tutukluluk halinin devamında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilen kararda, sanık avukatının tahliye talebinin reddedilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kararda ayrıca, dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu da belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.