Mahkeme, Melike Hanım Apartmanı Davasında Sanığın Tahliye Talebini Reddetti

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Melike Hanım Apartmanı davasında, statik proje müellifi ve fenni mesul Sıtkı Okumuş'a verilen 12 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun buldu ve tahliye talebini reddetti.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.

Binanın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş ile arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Sıtkı Okumuş'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Duruşmada arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu ise beraat etti.

"Yerel mahkemenin kararı hukuka uygundur"

Sanık avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesindeki yargılamayı usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, yargılama sürecindeki usüli işlemlerin kanuna uygun olarak yapılmış olmasına; aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak değerlendirilmiş olmasına; delillerin hukuki ve kanuni çerçevede tartışılmış ve vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırılmış olmasına; mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine; eylemlerin isabetli şekilde nitelendirilmiş ve değerlendirilmiş olmasına; hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye; cezaların kanuni bağlamda uygulanmış olmasına; kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmamasına; delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmamasına; ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olmasına, oluşa ve incelenen dosya kapsamına göre; CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince sanık müdafiinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir."

Mahkeme, sanığa yüklenen suçun niteliği, sanığın kusurunun ağırlığı, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre ve infazda geçireceği süre göz önünde bulundurularak, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verdi. İlk derece mahkemesince gerekçesi gösterilerek hükümle birlikte verilen tutukluluk halinin devamında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilen kararda, sanık avukatının tahliye talebinin reddedilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kararda ayrıca, dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu da belirtildi.