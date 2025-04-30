Mahkeme Kararı Sahte Çıktı: Diken'de Erişim Engeli İddiası

(ANKARA) - Diken internet sitesinde yayımlanan bir duruşma haberi içinde kullanılan ismin "haberden çıkarılması ve habere erişim engeli getirilmesi" şeklinde gönderilen mahkeme kararının sahte olduğu ortaya çıktı.

Diken'de yer alan habere göre, internet sitesinde 29 Mart 2023'te yayımlanan "Sırp çete liderinin İstanbul'da öldürülmesinde ilk duruşma" başlıklı haberde adı geçen biri adına, defalarca e-mail atıldı, telefon edildi, bu kişinin adının haberden çıkarılması ya da baş harfleriyle verilmesi istendi.

Site yetkililerinin, "mahkemece alınmış içerik kaldırma kararı olmadan böyle bir şey yapılmayacağı" söylemesi üzerine, haftalar sonra mail yoluyla Diken'e söz konusu habere ilişkin bir erişim engelleme kararı gönderildi. Daha önce de bu yönde sahte karar gönderilmesi nedeniyle hukukçular, yaptıkları incelemede bu kararın da sahte olduğunu belirledi.

"Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği Değişik iş karar" yazılı ve e-imzalı 25 Nisan 2025 tarihli kararda, önceki sahte kararlardaki doğrulama kodunun yazılı olduğunu fark eden avukatlar, karardaki "PDF'i oluşturanın ismi"nin de diğer sahte kararlardakiyle aynı olduğunu ve sahte kararın 25 Nisan 2023'te oluşturulduğunu tespit etti.