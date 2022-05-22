Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi - Haberler

KAHRAMANMARAŞ'ta, aile hekimi Turan Severim, öğretmen M.D. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla dava açtı. Davaya bakan İdare Mahkemesi, güven ilişkisinin sarsıldığı gerekçesiyle M.D. ve ailesinin aile sağlığı merkezinin değiştirilmesine karar verdi. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, vatandaşın hekimi seçme hakkı olduğu gibi hekimlerin de bu gibi durumlarda kendi can güvenlikleri için hastalarını seçebilmeleri gerektiğini söyledi.

Olay, 10 Ağustos 2021 tarihinde Onikişubat ilçesindeki Kürtül Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Öğretmenlik yapan M.D., Aile Hekimi Dr. Turan Severim'e giderek rapor almak istedi. Severim, gelen talep üzerine A.D.'nin raporu olduğunu ve süresinin de bir gün sonra biteceğini belirterek, 11 Ağustos'ta gelmesini istedi. Bunun üzerine A.D. ve Dr. Turan Severim arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonunda Severim, M.D.'nin kendine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda açılan davada Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi M.D.'nin beratine karar verdi.

"İl Sağlık Müdürlüğü, şiddet gördüğünün ispatlanmadığı için talebi reddediyor. Nasıl vatandaş hekimini seçebiliyorsa, hekimler de kendi can güvenlikleri için hastalarını seçebilmelidir. Eğer biz bunu sağlamazsak, bu toplumdaki şiddet eğilimli kişiler yüzünden sağlık hizmetleri aksayacaktır. Bu nedenle bu şekilde şiddet eğilimi olan, devamlı olay çıkartan, devamlı aile sağlığı merkezlerinde veya hastanelerde hekimleri taciz eden kişilerin başka yerlerde tedavilerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel bir düzenleme yapılmalıdır. Bu, hem hekimlerin haklarını korumak içindir hem de kurallara uyan vatandaşın hakkını korumak için bu düzenleme mutlaka yapılmalıdır."