Mahkeme, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin İptal İstemini Reddetti

(ANKARA) - Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali istemini reddetti.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle İstanbul'da açılan bir dava Ankara'ya gönderilmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı duruşmalı gördü. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Olağan Kongresi'nin iptal istemini reddetti.

Bu davayla birleşen Ankara 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultüyı'nın iptali istemi de "aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olması" nedeniyle "dava şartı yokluğundan" reddedildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.