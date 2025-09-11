Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Talebini Reddetti

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali talebini reddetmesini değerlendirdi. Emir, "Bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt iradesine müdahale etmek isteyenlere verilmiş en net cevaptır. Şimdi mahkeme, kongremizin meşruiyetini tescillediğine göre bu kayyum uygulamasının da hiçbir geçerliliği kalmamıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı değerlendirdi:

"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün çok net bir karar verdi. İstanbul İl Kongremizin iptali için açılan davaların tamamı reddedildi. Hakim dosyayı inceledi, hukuki dayanak bulunmadığını açıkça ortaya koydu.

Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun açık hükümleri ortadayken, aynı konuda tekrar tekrar dava açılması mümkün değildir.

Ancak ne yazık ki, dava sonuçlanmadan 'tedbir' adı altında kayyum atanmasına kalkışıldı. Hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak, demokratik irade gasp edilmeye çalışıldı. Şimdi mahkeme, kongremizin meşruiyetini tescillediğine göre bu kayyum uygulamasının da hiçbir geçerliliği kalmamıştır.

"Halkın iradesini kimse masa başında gasp edemez"

Bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt iradesine müdahale etmek isteyenlere verilmiş en net cevaptır. Hukukun üstünlüğünü yok sayarak demokrasiye gölge düşürmeye çalışanlar, bir kez daha duvara toslamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır ve halkın iradesini kimse masa başında gasp edemez."