Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin Çalışmalarını Durdurdu

(ANKARA)- İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasını istedi. İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkemenin tedbiren verdiği eski kararına aykırı olduğu belirtildi. Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı, İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyel açılan davada, geçici olarak il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli bu kararı hatırlatarak, İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

"Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyadatarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir.

Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir. Bilgi ve gereği rica olunur."