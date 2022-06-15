MAHKEME CANİ DAMAT İÇİN CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ İSTEDİ

ESENYURT'ta, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp, derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi'nin (35), cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp incelemesi istendi.

Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi, SEGBİS ile katıldı. Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan, öldürülen çiftin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı (39) ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

AVUKATIN TALEBİYLE AKIL SAĞLIĞI İNCELEMESİ

KORKUNÇ CİNAYETİ İHBARLA İTİRAF ETTİ

Korkunç cinayet İran İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 12 Mayıs 2020'de Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. İhbarda, Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce öldürdüğü, cesetleri parçalara ayırarak buzluğa koyduğunu itiraf ettiği belirtildi. Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmeyi iki hafta önce planladığını söyleyen Khodarahmi, birer gün arayla ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp, boğarak öldürdüğünü anlattı. Şüpheliler 14 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel