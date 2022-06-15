MAHKEME CANİ DAMAT İÇİN CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ İSTEDİ
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ESENYURT'ta, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp, derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi'nin (35), cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp incelemesi istendi.
ESENYURT'ta, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp, derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi'nin (35), cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp incelemesi istendi.
Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi, SEGBİS ile katıldı. Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan, öldürülen çiftin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı (39) ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"Duruşmada söz verilen sanık Mohammad Khodarahmi, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sanıklar Shırın ve Shahrazad Baktıarı ise anne ve babalarının naaşlarını İran'a götürmek istediklerini belirterek "Bu babamın vasiyetiydi. Adli Tıp Kurumu raporlarında anne ve babamın ölüm nedeni 'adli vaka' olarak kayıtlara geçtiğinden cenazeleri İran'a götüremiyoruz. Bunun için raporda düzeltme yapılması gerekiyormuş. Mahkemenin bu yönde karar vermesini istiyoruz" dedi.
AVUKATIN TALEBİYLE AKIL SAĞLIĞI İNCELEMESİSanık Khodarahmi'nin avukatı müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını istedi. Mahkeme sanığın cezai ehliyetine ilişkin inceleme yapılması ve çiftin ölüm belgelerinin düzeltilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi.
KORKUNÇ CİNAYETİ İHBARLA İTİRAF ETTİEsenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi(35) hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın (39) da, çifte cinayete karıştıkları gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Korkunç cinayet İran İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 12 Mayıs 2020'de Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. İhbarda, Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce öldürdüğü, cesetleri parçalara ayırarak buzluğa koyduğunu itiraf ettiği belirtildi. Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmeyi iki hafta önce planladığını söyleyen Khodarahmi, birer gün arayla ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp, boğarak öldürdüğünü anlattı. Şüpheliler 14 Mayıs'ta tutuklanmıştı.