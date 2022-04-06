Mahkeme başkanından tanıklara: Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl Kemalettin Yarımbaş (53), oğluyla yaşadığı ağır hakaretler içeren tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek eşi ve gelinini yaraladı. Yargılama sırasında aile bireyleri ve tanıkların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine mahkeme başkanı "Mermi izi olmasa 'ateş bile etmedi' diyeceksiniz" tepkisini gösterdi. Öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralamadan yargılanan Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta Karadon Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan ailenin evinde meydana geldi. Gece saatlerinde Kemalettin Yarımbaş ile oğlu Doğancan arasında karşılıklı hakaret ve tehdit içeren kavgada Kemalettin Yarımbaş, oğluna kızarak evden ayrıldı. Kemalettin Yarımbaş, sabah 9.30 sıralarında eve geldi. İddiaya göre önce evin kapı kilidine ateş eden Kemalettin Yarımbaş, mutfağa sığınan ailesine, kapıdan kurşun yağdırdı. 3 el sokak kapısına ve 5 el mutfak kapısına açılan ateş sonucu eşi S.Y. bacağından, gelini E.Y. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Karakoldaki ifadelerinden mahkemede vazgeçen aile, tutuklu yargılanan Kemalettin Yarımbaş'dan şikayetçi olmadı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla Kemalettin Yarımbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.