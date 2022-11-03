Mahkeme başkanından, 'Ortada bir cenaze var, siz hala didişiyorsunuz' tepkisi

ZONGULDAK'ta yengesi Nurten Demirbağ'ı (42), merdivende pusu kurup, defalarca ateş ederek öldüren Namık Demirbağ'ın (57) yargılanmasına başlandı. Nurten Demirbağ'ın eşi Mehmet Demirbağ ile sanık Namık Demirbağ, husumetin kimin başlattığı yönünde tartışınca mahkeme başkanı, "Ortada bir cenaze var, siz hala didişiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Olay, 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Namık Demirbağ'ı, komşusu elindeki silahı alarak durdurdu. Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. (17) ise amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. Gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Namık Demirbağ tutuklandı. Nurten Demirbağ ise hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi, eksik hususların giderilmesi için Namık Demirbağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.