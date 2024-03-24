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Maher Zain, Kürtçe şarkısının klipini Diyarbakır'da çekti

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Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kürtçe şarkısının klipini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"Ey Ghafuru Rahim" adlı parçasını yayınlayan Zain, yazılı açıklamasında, yeni şarkısını paylaşmaktan büyük heyecan duyduğunu kaydederek, "Bu kadar çok farklı dilde şarkı söyleme şansına sahip olduğum için çok bahtlıyım. Bu şarkım, şimdiye kadar vokal yaptığım 8. dil oldu." dedi.

Zain, bir Müslüman olarak tüm farklılıklara rağmen herkesin bir olduğuna inandığını belirterek, "Farklı dillerde şarkı söylemek, seyahat etmek ve farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, güzel ümmetimizin farklı parçalarını öğrenmeme ve takdir etmeme yardımcı oldu. Birbirimizi kabul etmek, sevmek ve saygı duymak çok önemli. Bakalım şarkı söyleyeceğim bir sonra dil hangisi olacak." ifadesini kullandı.

Ünlü müzisyenin Diyarbakır'da çekilen, uygulayıcı yapımcılığını Muhammed Emin (Yasin) Melikoğlu, yönetmenliğini de Feride Vural ile Ömer Ceyhan'ın üstlendiği yeni şarkısının klipinde, şehrin tarihi güzellikleri ve zenginliklerine yer verildi.

Şarkının aranjmanını Mustafa Ceceli üstlenirken, kavalda Gürkan Çakmak, bağlamada Ali Yılmaz yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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