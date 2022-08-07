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Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada

Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada Sıraya dizilmiş şekilde sağa sola kaçışan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alanlara geri döndü Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü ile mahalledeki köpekler arasında yaşanan kovalamaca...

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Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada

Sıraya dizilmiş şekilde sağa sola kaçışan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alanlara geri döndü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü ile mahalledeki köpekler arasında yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı.

Kaş ilçesi Çerçiler Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşayan yaban domuzları, yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine kadar indi. Mahalleye inen 10'dan fazla yaban domuzu, evlerin aralarında uzun süre dolaştı. Çoğu yavru olan domuzları fark eden sokak köpekleri ise onları kovalamaya başladı. Sıraya dizilmiş şekilde sağa sola kaçışan domuzlar, bir süre sonra da ormanlık alanlara geri döndü. Köpeklerin domuzları kovaladığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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