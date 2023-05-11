MAHALLEYE İNEN AYILARIN GEZİNTİSİ KAMERADA

RİZE'nin Hemşin ilçesinde mahalleye inen ayılar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. İlçede yiyecek aramaya çıktığı sanılan ayı gece saatlerinde Badara Mahallesi'ne indi. Evlerin bulunduğu bölgede bir süre dolaşan 2 ayı, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Ayıların bu anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Evine kurduğu güvenlik kamerasından ayıların mahalleye indiği gören Ergün Güven, İki kez mahalleye inen ayıları gördüm. Endişeliyiz, tedbir almasını istiyoruz dedi. (DHA)