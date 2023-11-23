Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları esnada mahalleli tarafından fark edilen 2 şüpheli çaldıkları motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay anları kaydedildi.

Mahalleliye yakalanan hırsızlar çaldıkları motosikleti bırakıp kaçtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları esnada mahalleli tarafından fark edilen 2 şüpqheli çaldıkları motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimi gün gece 03.00 sularında Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sokağa gelen ve park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 şüpheli, mahalleli tarafından fark edildi. Mahallelinin kendilerini fark etmesi üzerine çareyi kaçmakta bulan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs, çalmak üzere oldukları motosikleti yere atarak koşmaya başladı.

Olay anları, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.