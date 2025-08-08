Mahalleli Yangına Kovanla Su Dökerek Mücadele Etti
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürerken, mahalleli de kovalarla su dökerek alevlerle mücadele ediyor.
MAHALLELİ YANGINA KOVAYLA SU DÖKEREK MÜDAHALE ETTİ
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangın bölgesinde mahalleli de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Mahalleli, bidon ve kovalarla su dökerek alevlere müdahale ediyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel