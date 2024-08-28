Mahalleli Tur Teknesinin İskeleye Uzun Süre Beklemesine Tepki Gösterdi

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde turist taşıyan tur teknesi, mahalleye ait iskeleye yanaşıp, uzun süre bekledi. Bu duruma tepki gösteren mahalleli, vinç çağırıp kendilerinin yaptırdığı iskeleyi söktürdü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi ile Kumköy Mahallesi kesişiminde iskelenin bulunduğu alanda meydana geldi. Turist taşıyan tur teknesi iskeleye yanaştı. Teknenin uzun süre bekleme yaptığını gören mahalleli, kendilerinin yaptırdığı iskeleye gidip kaptandan ayrılmasını istedi. Kaptan, bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tepkili kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti, teknedeki turistler ise tahliye edildi.

'MAL BİZİM ABİ, SÖKECEĞİZ'

İskeleye gün içerisinde birden fazla tur teknesinin gelerek, uzun süre bekleme yapmasından rahatsız olduklarını belirten mahalleli ile tekne sahipleri arasında yaşanan tartışma, uzun süre devam etti. Kalabalık, tekne iskeleden ayrılmayınca vinç çağırdı. Bir mahalleli vinç geldiği sırada iskeleye vurup, "Mal bizim mi değil mi, mal bizim abi, sökeceğiz" diye bağırdı. İskele sökülürken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahalleli saatler sonra dağıldı.

Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç "Yeni bir yat gelmiş. Kumköy halkımıza haber verdiler. Biz de Kumköy Muhtarlığı olarak duruma müdahale ettik. Turist taşıyorlarmış. Turistleri boşalttılar. Vatandaş bir daha tekne bağlamasınlar, diye iskeleyi söktürdü" diye konuştu.