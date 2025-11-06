Mahalleli, PTT Şubesinin Tam Zamanlı Çalışmasını İstiyor

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Ataşehir Finanskent Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal PTT Şubesi'nin zarar ettiği gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır sadece haftanın 2 günü hizmet vermesine vatandaşlar tepki gösterdi. Kapalı olduğu günlerde işlemlerini uzak noktalardaki PTT şubelerinden yapmak zorunda kalan mahalleli, şubenin yeniden tam zamanlı olarak çalışmasını istiyor. Şube önünde mahalleliyle birlikte açıklama yapan Finanskent Mahalle Muhtarı Erdal Yiğit, "Mahallemizdeki PTT'nin devlet kurumu olarak asıl görevini vatandaşı mağdur etmek değildir" dedi.

Ataşehir Finanskent Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan Mustafa Kemal PTT Şubesi'nin işlem adetlerindeki düşüklük nedeniyle zarar ettiği gerekçesiyle PTT Genel Müdürlüğü'nce sadece haftanın iki günü açık tutulmasına karar verildi. Finanskent Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Aşık Veysel Mahallelerinin ortak kullanımında olan şubenin yaklaşık 1 yıldır sadece çarşamba ve perşembe günleri hizmet vermesi nedeniyle yurttaşlar, bankacılık, fatura ödeme, kargo ve diğer işlemler için uzak noktadaki PTT şubelerine gitmek zorunda kaldı. Durumdan şikayetçi olan mahalleli defalarca dilekçe vermelerine rağmen bir sonuç alamadı.

Finanskent Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi muhtarları ve mahalleli, yeniden tam zamanlı çalışması talebiyle PTT şubesi önünde açıklama yaptı.

"Mahalleli ve esnaf büyük maduriyete uğramıştır"

Finanskent Mahalle Muhtarı Erdal Yiğit tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mahallemizde uzun zamandır tam zamanlı çalışmadığını görmekte olduğumuz PTT şubesinin biz mahalle sakinlerini ve çevredeki esnafımızın büyük bir mağduriyete uğradığını görmekteyiz. Fatura ödemek, kargo göndermek, emekli maaşlarını çekmek, 65 yaş üstü ve devlet desteği almakta olan resmi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlarımız artık başka semtlere gitmek zorunda kalıyor. Özellikle yaşlılarımız ve engellilerimiz çok zor durumda kalıyorlar. PTT kamu hizmeti veren bir kurumdur. PTT, 1840 yılından beri faaliyet gösteren cumhuriyetimizin en önemli devlet kurumlarındandır.

"PTT kurumu özelleştikten sonra ticarethane zihniyetiyle kar hizmeti gütmektedir"

Bu hizmetin en temel amacı, her vatandaşımızın bulunduğu yerde kolayca erişim sağlamaktır. Ancak mahallemizdeki PTT'nin devlet kurumu olarak asıl görevi vatandaşı mağdur etmek değildir. Maalesef PTT kurumu özelleştikten sonra PTT olmaktan uzaklaşmış, iş yeri, ticarethane zihniyetiyle kar hizmeti gütmektedir. Cumhuriyetimizin temel kurumuna yakışmamaktadır. Mahallemizdeki PTT şubesi haftada sadece iki gün hizmet vermektedir. Kapalı kalması bu temel hizmet anlayışına aykırıdır. Mahalle sakinlerimizin üç mahalle muhtarımıza yaptıkları şikayet üzerine PTT Genel Müdürlüğüne verdiğimiz dilekçeye aldığımız cevap doğrultusunda burada basın açıklaması yapmayı zorunlu hissettik. PTT Genel Müdürlüğü'nün bize verdiği cevap, kar ve zarar karşılığında postanenin, haftanın iki gün açık tutulmasına karar almıştır. Sesimizin duyulmasını mahallemizdeki bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Mahalle halkıyla birlikteyiz. Halkımızın hakkımız olan kamu kurumunun tekrar hizmete açılmasını istiyoruz."