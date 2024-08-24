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Mahalledeki Üstü Kapalı Su Kuyusu Açıldı, İçinden Tahta ve Tuğla Parçaları Çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı. Ekipler halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmada kuyudan tahta ve tuğla parçaları çıktı. Narin'i arama çalışmaları sürüyor.

MAHALLEDEKİ ÜSTÜ KAPALI SU KUYUSU AÇILDI, İÇİNDEN TAHTA VE TUĞLA PARÇALARI ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı. Ekipler halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmada kuyudan tahta ve tuğla parçaları çıktı. Narin'i arama çalışmaları sürüyor.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Bağlar AFAD İnsan Hakları Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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