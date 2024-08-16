Üye Girişi
Haberler

Manisa'daki yangında mahalledeki tüm evler yandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonucunda Karayakup ve Yeniköy mahalleleri tahliye edildi. Yangında cami dahil tüm evler kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmaları ise yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak.

MAHALLEDEKİ TÜM EVLER YANDI

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında, dün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin yangının geliş yönüne Karayakup Mahallesi'ni boşaltmasının olası bir can kaybının önüne geçti. Alevlerin girdiği mahallede cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, duman yoğunluğu nedeniyle sivil giriş çıkışlara yasakladığı mahallenin girişinde nöbet tutuyor. Ayrıca mahallede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ise yangının kontrol altına alınması ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

Karayakup Mahallesi'ndeki evleri yanan Yakup-Sevinç çifti, üzgün olduklarını belirtti.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Yeniköy Gördes Manisa Cami Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title