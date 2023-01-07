MAHALLEDE YAYILAN KÖTÜ KOKU AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ Güncel Haberler KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde mahalleden yayılan kötü koku AFAD'ı harekete geçirdi. KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde mahalleden yayılan kötü koku Afad'ı harekete geçirdi. Bölgede ölçüm yapan görevliler olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi'nde farklı noktalardan kötü koku yayıldığını söyleyen mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri mahalle genelinde ölçüm yaptı. Bu sırada polis ekipleri cadde ve sokaklar üzerinde önlem aldı. Farklı noktalarda yapılan ölçümlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Başiskele AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MAHALLEDE YAYILAN KÖTÜ KOKU AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.