Adıyaman'da mahallede oyun oynayan çocuklar enkazda buldukları altınları polise teslim etti. Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden Tayyip Çınar, Gazi Ekici ve Çınar Işık isimli çocuklar enkazı kaldırılan binanın boş alanında oynarken Tayyip Çınar'ın ayağı demire takılarak düştü. Aynı yerde peçeteye bir şeyin sarılı olduğunu fark eden çocuklar peçeteyi açtıklarında altınları gördü. Çocuklar peçetede bulunan 3 çeyrek, 2 yarım altını alarak mahallenin fırınına götürdü. Fırında çalışanlar durumu polise bildirdi. Çocuklar, ihbar yerine olay yerine gelen polislere altınları teslim etti.

- Mahallede oyun oynayan çocuklar enkazda altın buldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da mahallede oyun oynayan çocuklar enkazda buldukları altınları polise teslim etti.

Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden Tayyip Çınar, Gazi Ekici ve Çınar Işık isimli çocuklar enkazı kaldırılan binanın boş alanında oynarken Tayyip Çınar'ın ayağı demire takılarak düştü.

Aynı yerde peçeteye bir şeyin sarılı olduğunu fark eden çocuklar peçeteyi açtıklarında altınları gördü. Çocuklar peçetede bulunan 3 çeyrek, 2 yarım altını alarak mahallenin fırınına götürdü. Fırında çalışanlar durumu polise bildirdi. Çocuklar, ihbar yerine olay yerine gelen polislere altınları teslim etti.

Tayyip Çınar isimli çocuk, "Biz burada ilerlerken benim ayağım takıldı ben düştüm. Yerde peçete ve içinde bir tane kırmızı kurdele gördüm. Arkadaşlarıma, 'bir bakar mısınız?' dedim. Peçeteyi açtığımızda 2 tane yarım, 3 tane çeyrek altın çıktı" dedi.

Gazi Ekici ise, "Peçetenin içini açtık, altınları gördük. Altınları alan arkadaşımızdan alarak fırına gittik" dedi.

Çınar Işık ise, "Fırına götürdükten sonra onlar polisi aradı, polis abiler geldiler, bizde altınları onlara teslim ettik" ifadelerini kullandı.