Mahallede 4 çocuğa saldıran köpekler korkutuyor

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde parklarda sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri mahallelinin korkulu rüyası oldu. Önceki gün 4 çocuğa saldıran köpeklerin esnaf tarafından kurtarılmasının ardından mahalleli, köpeklerin toplanmasını istedi. Çocukları köpeklerin saldırısından kurtaran esnaf Mahmut Saymaz, "Köpekler çocukları kovalarken biz müdahale ettik. Köpekler durdu ve çocuklar siteye kaçtı. İstiyoruz ki bu köpeklere bir müdahale etsinler" dedi.

Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde parklarda sürü halinde dolaşan sokak köpekleri, mahalleliyi korkutuyor. Mahaleliler, önceki gün köpeklerin 4 çocuğa saldırmasının ve esnaf tarafından kurtarılmalarının ardından köpeklerin toplatılmasını istedi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde saldırgan köpekler nedeniyle işe gidip gelirken korku yaşadıklarını belirten mahalleli, bu konuda yetkililerden çözüm bekliyor.