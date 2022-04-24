Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor - Haberler

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Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor

ELAZIĞ'da hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu (55), Osmanlı geleneği olan 'Zimem (borç) defteri' geleneğini sürdürüp, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu (55), Osmanlı geleneği olan 'Zimem (borç) defteri' geleneğini sürdürüp, bakkallardaki  veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği Elazığ'da yaşatılmaya çalışılıyor. 'Alan elle veren el birbirini görmesin' diye sürdürülen bu gelenekte hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor. 

'BİZ ELÇİLİK YAPIYORUZ'

İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri kapatma işlemini yapıyoruz. Küçük esnafımızı ziyaret ederek ekonominin darboğaza girdiği şu dönemde borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borçlarını kapatıyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar" dedi.

Bakkal Ahmet Demir de, bu geleneği yaşatıp, hayırda bulunanlara teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

İbrahim Kayaoğlu, Osmanlı, Elazığ, Borç, Güncel, Haberler

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