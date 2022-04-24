Mahalle mahalle gezip veresiye defterlerindeki borçları 'elçi' olarak kapatıyor

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu (55), Osmanlı geleneği olan 'Zimem (borç) defteri' geleneğini sürdürüp, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının ödendiği 'Zimem defteri' geleneği Elazığ'da yaşatılmaya çalışılıyor. 'Alan elle veren el birbirini görmesin' diye sürdürülen bu gelenekte hayırsever iş insanlarının elçi olarak seçtiği İbrahim Kayaoğlu, mahalle mahalle gezerek bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor.