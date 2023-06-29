Mahalle, elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sesleriyle yankılandı

Adıyaman'da yangında bir birine temas eden elektrik tellerinin neden olduğu kıvılcımdan çıkan ses mahallede yankılandı. Olay, Altınşehir Mahallesinde meydana geldi. Sokakta bulunan çöpte sigara izmaritinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın bir sitenin içinde bulunan ağaçlara sıçradı. Alevler elektrik akımının geçtiği kablolara temas etti. Yangında plastik koruyucuları yanan elektrik telleri hem ağaçlara hem de birbirine temas edince ardı ardına kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar bir taraftan görsel olarak korkuturken, diğer taraftan çıkardığı ses mahallede yankılandı. Makinalı silah gibi ses çıkartan kıvılcımlar korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürüldü. Ancak elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, Akedaş ekiplerinin müdahalesi sonrasında durdu. Ağaçların zarar gördüğü yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.