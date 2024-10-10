Üye Girişi
Haberler

Mahalle Bekçisine Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Mahalle Bekçisine Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'de mahalle bekçisi Sercan Avgan'ı yaralayan 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde mahalle bekçisi Sercan Avgan'ı tabanca ile yaralayan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi 1974'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mahalle bekçisi Sercan Avgan, M.A. ve M.Y. ile S.F.'nin bulunduğu otomobilden F.S.M.'nin kullandığı otomobile tabanca ile ateş edildiğini görerek, olaya müdahale etti. Bu sırada mahalle bekçisi Avgan karnına isabet eden mermiyle yaralandı. Saldırganlar araçla bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sercan Avgan, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Avgan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahı kullanan M.A. ile beraberindeki M.Y. ve S.F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca, çoraba sarılı halde ele geçirildi. 16 suç kaydı olduğu belirlenen M.A. ile 29 suç kaydı olan M.Y. ve 3 suç kaydı bulunan S.F. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Keçiören Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Suç

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

İsrail şimdi de Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine saldırdı

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.