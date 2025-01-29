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Maha Kumbh Mela'da İzdiham: Yaralılar ve Kayıp Endişesi

Maha Kumbh Mela'da İzdiham: Yaralılar ve Kayıp Endişesi
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Maha Kumbh Mela festivali sırasında izdiham meydana geldi. Kutsal yıkanma töreni için toplanan kalabalık, bariyerin yıkılması sonucu zor anlar yaşadı. Çok sayıda yaralı olduğu, hayatını kaybedenlerin olabileceği belirtiliyor.

PRAYAGRAJ, 29 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Hindistan'ın büyük Hindu festivali Maha Kumbh Mela kutlamaları sırasında çıkan izdihamda çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde kutsal sayılan yıkanma töreni için on binlerce kişinin üç nehrin birleştiği yer olan ve Hindu geleneğinde kutsal kabul edilen Triveni Sangam'da toplanmasının ardından bariyerin yıkılmasıyla izdiham çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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