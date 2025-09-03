Mağrib Sumud Filosu, Gazze'ye Hareketini Erteledi

Mağrib Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'nu beklemek üzere, Tunus'tan hareketini ertelediğini açıkladı.

Mağrib Sumud Filosu, sosyal medya sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye hareketin 4 Eylül'den 7 Eylül Pazar gününe ertelendiğini duyurdu.

Ertelemenin İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkacak olan "Küresel Sumud Filosu'nun kötü hava şartları ve farklılıklar içeren zaman çizelgesinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle bir gün gecikme yaşanmasından" kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bu yeni düzenlemenin böyle büyük global bir olaya layık sağlam bir düzenleme imkanı sağlayacağı vurgulandı.

Filonun oluşması için kampanyaya destek veren herkese büyük teşekkür eden Mağrib Sumud Filosu organizatörleri, açıklamada Filistin halkı ve abluka altında bir felaket yaşayan Gazze'nin yanında yer almanın önemine işaret etti.