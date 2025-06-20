Mağrib Direniş Konvoyu, Tunus'ta Coşkulu Karşılandı

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Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın doğusuna giremeden geri dönünce Tunus'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Halk, destek mesajlarıyla konvoyu selamladı.

Gazze'deki ablukayı kırmak hedefiyle Tunus'tan yola çıkan ancak Libya'nın doğusuna girmesine izin verilmeyince geri dönen Mağrib Direniş Konvoyu, Tunuslular tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkent Tunus'ta konvoyu karşılayan halk, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak", "Tunus ve Filistin'de direniş sürüyor" şeklinde sloganlar attı.

Konvoy, dün sabah Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan geçerek Mednin, Gabes, Sfaks ve Susa gibi şehirlerde halk tarafından karşılandı.

Susa'daki destekçiler ise Konvoy'da bulunanlara tatlı dağıttı.

Konvoyun Sözcüsü Vail Nevvar, Libya'da daha fazla ilerleyemedikleri için döndüklerini ancak bu girişimin sadece başlangıç olduğunu söyledi.

Basın Koordinatörü Yasin Kaydi ise Gazze'deki açlık ve kuşatma altında yaşayanlara destek mesajı ulaştırdıklarını belirtti.

Konvoy, Libya'nın doğusundaki hükümetin gözaltındaki gönüllüleri serbest bırakmasının ardından Tunus'a dönme kararı almıştı.

Konvoy, ülkenin doğusuna girememişti

Yaklaşık 2 bin Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya ve Libyalı aktivistin bulunduğu ve Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan Sirte kenti girişinde durdurulmuştu.

Konvoydan 12 Haziran akşamı yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin, Konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, 13 Haziran'dan itibaren de konvoya su, gıda ve ilaç ulaşımını engelledikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, Hafter güçlerinin, bazı aktivisteri "Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarılmıştı.

Konvoy, 15 Haziran'da Sirte girişindeki kontrol noktasından Ulusal Birlik Hükümeti'nin kontrolündeki Misrata kentine dönmüş ve gözaltına alınan aktivistler serbest bırakılmadan Libya topraklarını terk etmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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