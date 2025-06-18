Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın Doğusuna Giremeyerek Tunus'a Dönüyor

Gazze'deki ablukayı kırmak hedefiyle yola çıkan ancak Libya'nın doğusuna girmesine izin verilmeyen Mağrib Direniş Konvoyu, Tunus'a geri dönme kararı aldığını duyurdu.

Konvoyun resmi açıklamalarını paylaştığı "Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu"nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Konvoyun bugün Libya-Tunus sınır kapısı Ras Cedir'e ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Konvoyun saat 08.00'de Zliten kentinden ayrıldığı, Tacura ve başkent Trablus'tan geçerek Ras Cedir Sınır Kapısı'na ulaşacağı kaydedildi.

Konvoy açıklamasında, Libya'nın doğusundaki hükümetin kontrolünde bulunan Sirte kenti girişinde güvenlik güçlerince gözaltına alınan 15 kişinin tamamının serbest bırakıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Konvoy, ülkenin doğusuna girememişti

Yaklaşık 2 bin Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya ve Libyalı aktivistin bulunduğu ve Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan Sirte kenti girişinde durdurulmuştu.

Konvoydan 12 Haziran akşamı yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin Konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, 13 Haziran'dan itibaren de konvoya su, gıda ve ilaç ulaşımını engelledikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, Hafter güçlerinin, bazı aktivisteri "Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarılmıştı.

Konvoy, 15 Haziran'da Sirte girişindeki kontrol noktasından Ulusal Birlik Hükümetinin kontrolündeki Misrata kentine dönmüş ve gözaltına alınan aktivistler serbest bırakılmadan Libya topraklarını terk etmeyeceğini duyurmuştu.