Mağrib Direniş Konvoyu Libya'dan Çıkmayacak

Tunus'tan yola çıkarak Gazze'ye doğru ilerleyen ve Libya'nın doğusuna alınmadığı için Zliten kentine dönen Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın doğusundaki güvenlik güçlerince gözaltına alınan aktivisler serbest bırakılmadan Libya topraklarını terk etmeyeceğini açıkladı.

Konvoyun resmi açıklamalarını paylaştığı "Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu"nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Konvoyun mevcut durumu ve Libya'nın doğusundaki güvenlik güçlerince gözaltında tutulan aktivislerle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, gözaltında tutulan aktivistler serbest bırakılmadan Konvoyun Libya topraklarından çıkmayacağı belirtildi.

Hala gözaltında tutulan 4 Libyalı, bir Tunuslu ve bir Sudanlı aktivistin bulunduğu aktarılan açıklamada, Konvoyun Libya'nın batısındaki Zliten kentine döndüğü kaydedildi.

Konvoyun, ayrılmak isteyenler için ise her sabah saat 09.00'da Ras Cedir Sınır Kapısı'na (Libya- Tunus sınır kapısı) doğru yola çıkacağı ifade edildi.

Konvoy, Misrata kentine zorunlu dönüş yapmıştı

Yaklaşık 2 bin Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya ve Libyalı aktivistin bulunduğu ve Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan Sirte kenti girişinde durdurulmuştu.

Konvoydan dün yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin Konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, 13 Haziran'dan itibaren de konvoya su, gıda ve ilaç ulaşımını engelledikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, Hafter güçlerinin, bazı aktivisteri "Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarılmıştı.

Konvoy, 15 Haziran'da Sirte girişindeki kontrol noktasından Ulusal Birlik Hükümetinin kontrolündeki Misrata kentine dönmüştü.