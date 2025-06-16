Mağrib Direniş Konvoyu, Gözaltındaki Aktivistlerin Salıverilmesi İçin Tunus'a Dönmeme Kararı Aldı

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Tunus'tan yola çıkan ve Libya'nın doğusuna giremeyen Mağrib Direniş Konvoyu, güvenlik güçlerince gözaltına alınan 15 aktivistin serbest bırakılmaması durumunda Tunus'a geri dönmeme kararı aldı. Konvoydan 6 aktivist serbest bırakıldı, 9'u ise hala gözaltında.

Tunus'tan yola çıkarak Gazze'ye doğru ilerleyen ve Libya'nın doğusuna alınmadığı için Misrata'ya dönen Mağrib Direniş Konvoyu, ülkenin doğusundaki güvenlik güçlerince gözaltına alınan 15 aktivistin serbest bırakılmaması durumunda Tunus'a geri dönmeme kararı aldı.

Konvoy Sözcülerinden Gassan Hanşeri, Konvoyun yenilenen planı hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hanşeri, Konvoy organizatörlerinin Libya'nın doğusundaki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 15 aktivist serbest bırakılana kadar Tunus'a dönmeme kararı aldığını söyledi.

Gözaltına alınan aktivistlerden 10'unun Libyalı, 3'ünün Cezayirli, 2'sinin ise Tunuslu olduğunu kaydeden Hanşeri, "Konvoydan ayrılıp Tunus'a dönmek isteyenler için güvenli ulaşım sağlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

6 aktivist serbest bırakıldı

Öte yandan, Konvoyun resmi açıklamalarını paylaştığı Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun sosyal medya hesabında, gözaltına alınanlardan 6'sının serbest bırakıldığı belirtildi.

Hala gözaltında olan 9 aktivistin isimlerinin de paylaşıldığı açıklamada, yeni serbest bırakılan aktivistler olursa onların da bilgilerinin paylaşılacağı aktarıldı.

Konvoy, Misrata kentine zorunlu dönüş yapmıştı

Yaklaşık 2 bin Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya ve Libyalı aktivistin bulunduğu ve Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan Sirte kenti girişinde durdurulmuştu.

Konvoydan dün yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin Konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, 13 Haziran'dan itibaren de konvoya su, gıda ve ilaç ulaşımını engelledikleri kaydedilmişti. Açıklamada, Hafter güçlerinin, bazı aktivisteri "Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri" iddiasıyla gözaltına aldığı aktarılmıştı.

Konvoy dün Sirte girişindeki kontrol noktasından Ulusal Birlik Hükümetinin kontrolündeki Misrata kentine dönmüştü.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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