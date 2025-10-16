Mağdur Ailelerin Sesi: İstanbul'dan Ankara'ya Çağrı

Haberler

Yasemin Minguzzi, İstanbul'dan geldiğini ve mağdur ailelerin sesi olmak için Ankara'da bulunduklarını belirtti. 9 aylık direnişlerinin ardından, toplumsal destek çağrısı yaptı ve son duruşma için kalabalık olmalarını istedi.

'SESİMİZİ DUYURMAYA GELDİK'

Yasemin Minguzzi, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Minguzzi, "Biz İstanbul'dan Ankara'ya sesimizi duyurmaya geldik. Sadece Ahmet'in değil tüm mağdur ailelerin sesi olduk. Çok büyük bir mücadeleyi 9 aydır hiç durmadan verdik. Umarım sesimizi duyarlar. 21 Ekim'de de zaten son duruşma var. Herkesi davet ediyorum, ne kadar çok kalabalık olursak sesimizi daha çok duyururuz. İnşallah iyi bir kararla sonuç alacağız, beklentimiz o yönde. Özellikle sokak çetelerinin ortadan kaldırılması çok önemli, çocuklarımızın parkta, basketbol sahasında oyun oynayabilmeleri çok önemli, artık çocuklar dışarı çıkarken aileler endişeleniyor. Bütün Türkiye Ahmet'in olayına çok üzüldü. Milyonlarca mesaj ve dua geldi. Gerçekten bizim yanımızda oldular, sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet Bayram/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
