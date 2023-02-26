Mağazadaki kıyma makinesine yuva yapan kuşun yavruları oldu

İZMİT'te, 1,5 ay önce ev eşyaları satan bir mağazaya girerek reyonda sergilenen kıyma makinesinin üzerine yuva yapan üveyiğin 2 yavrusu oldu. Mağaza görevlisi Rahmi Kaptan kuşlar yuvadan uçana kadar mağazada misafir edileceklerini belirterek, "Anneleri her gün gelip üzerine yatıyor ve onları koruyor, besliyor. Yavaş yavaş büyümeye başladılar. Biz onları buradan uçana kadar misafir etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmit'in Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ev eşyaları satan bir mağazaya yaklaşık 1,5 ay önce giren üveyik, reyondaki kıyma makinesinin üzerine yuva yaptı. Kuşun yumurta bıraktığını gören mağaza çalışanları, yuvayı bozmayarak onu beslemeye başladı. Mağaza çalışanlarının düzenli olarak yem ve su bırakarak beslediği üveyik kuşunun yaklaşık 10 gün önce 2 yavrusu oldu. Mağaza çalışanları bu sefer de yavruları beslemeye devam ederken, gün içerisinde mağaza dışına çıkan anne üveyik kuşu belirli aralıklarla mağazaya dönerek yavrularının bakımını yapıyor.