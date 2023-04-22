Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mağazada terliği bırakıp, ayakkabıyı çaldı

Mağazada terliği bırakıp, ayakkabıyı çaldı

Güncel Haberler

TOKAT'ta kimliği belirsiz kişinin girdiği mağazada, ayağındaki terliği çıkarıp, giydiği ayakkabıyla mağazadan çıkıp gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT'ta kimliği belirsiz kişinin girdiği mağazada, ayağındaki terliği çıkarıp, giydiği ayakkabıyla mağazadan çıkıp gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezinde önceki gün bir mağazaya gelen kişi, ayakkabıların olduğu bölüme yöneldi. Burada, bayram öncesi yoğunluktan da faydalanan şüpheli, ayağındaki terliği çıkarıp reyondan aldığı ayakkabıyı giyerek mağazadan ayrıldı. İş yeri çalışanları terlikleri görüp şüphelenince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Ayakkabının çalındığı gören çalışanlar, polise haber verdi.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title