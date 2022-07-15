Mağarada mahsur kalan 3 kişi, 12 saatlik çalışmayla kurtarıldı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Mencilis Mağarası'nda mahsur kalan baba ve kızı ile rehber, 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Mencilis Mağarası'nda mahsur kalan baba ve kızı ile rehber, 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Hollanda'da yaşayan baba ve kızı tatil için Karabük'e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren baba ve kızı, yaklaşık 3 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti. Baba kızın ardından karşıya geçmek isteyen rehber Bahadır Öztürk (27) ise halatın kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri geldi. 16 kişilik ekip mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan baba kızı kurtarmak için saat 00.30'da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı. Mağaraya giren ekipler, halatı onararak baba ve kızı kurtarırken, yaralanan rehber sedyeye alındı. Rehber sedye ile taşınarak 12 saat sonra mağaradan çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öztürk, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, ihbarın dün gece geldiğini, mağaraya girerek mahsur kalanları 12 saat sonra çıkarabildiklerini söyledi. Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel Safranbolu Karabük Rehber Baba Güncel Haberler

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