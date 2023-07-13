Mağarada hazine ararken mahsur kalmışlardı: 9 defineciden 8'i tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi mağarada eşkiyanın hazinesini ararken mahsur kalan 9 defineciden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün, Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mevkisi'nde 35 metrelik mağarada definecilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı. Hemen bölgeye giden İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri definecilerden 9'unu gözaltına aldı. Mağarada mahsur kalan 2 kişi için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, ekipler bir saatlik çalışmayla mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Gözaltına alınan 9 kişinin ifadesine başvurulacağı bildirildi.

2019 yılında aynı bölgede eşkiyanın hazinesini arayan 7 defineci mahsur kalmış, jenaratör gazından zehirlenen bir defineci ise hayatını kaybetmişti.

Ekiplerin soruşturması sürerken, definecilerin Roma ve Bizans döneminden kalan bölgedeki mağara ve tarlaları delik deşik ettikleri yönünde yöre halkından şikayetler gelmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 defineci ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden Y.E (56), N.D (67), S.A.B (53), F.Y (48), K.Y (32), M.Ç (53), H.A (53), ve N.E tutuklanırken, Umut B. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.