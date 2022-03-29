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Son dakika gündem: Magandalar, balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Magandalar, balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açtı

Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş açan magandalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş açan magandalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Konvoydakiler ateş açtığı esnada, yakındaki bir evin balkonunda çocukların da bulunması dikkat çekerken, ateş açan şahısların kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu sokağa geldiği esnada sokakta bekleyenler ve konvoyda otomobillerden inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfekle havaya ardı ardına ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

Olayda şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Ayhan Ederoğlu/ İHA)

Son dakika gündem: Magandalar, balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açtı

Son dakika gündem: Magandalar, balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açtı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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